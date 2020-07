Capello attacca l'Inter: "Spesi tanti soldi. Dovevano vincere lo Scudetto!" (Di domenica 19 luglio 2020) L'ex allenatore della Juventus Fabio Capello è Intervenuto ai microfoni de il Corriere dello Sport soffermandosi sull'Inter di Antonio Conte: "L’allenatore aveva bisogno di un po’ di tempo per capire dove fos ... Leggi su tuttonapoli

L'analisi delle prospettive in Champions di Atalanta e Napoli: "Per l'Atalanta credo che non sia facile. Il Psg ha Mbappé e Neymar, sono abili nell'uno contro uno e nel dribbling. E' squadra che ha gr ...Parola di Fabio Capello a Radio Anch'io lo sport ... Il Napoli è ben organizzato, sia in difesa che in attacco. Credo possa fare danni al Barcellona. Sono anche fisicamente molto a posto". CROLLO ...