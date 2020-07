Brescia, Lopez: «Salvezza difficile ma non molliamo» (Di domenica 19 luglio 2020) Diego Lopez ha commentato il successo ottenuto contro la Spal: le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata contro la Spal. PRESTAZIONE – «Oggi sapevamo che ci giocavamo molto e c’era un risultato solo. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, in alcune gare siamo stati rimontati. Nello spogliatoio ci siamo detti questo, siamo andati in campo con convinzione. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo giocato bene sugli esterni. Martella è entrato bene, mi è piaciuta anche la qualità dei palloni che ha messo dentro l’area». LECCE – «Noi allenatori abbiamo solo una sera per pensare a ciò che abbiamo fatto. Mercoledì ... Leggi su calcionews24

