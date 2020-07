Borellino: Anci Sicilia, 'sindaci espongano bandiere a mezz'asta' (Di domenica 19 luglio 2020) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - L'Anci Sicilia invita tutti i sindaci Siciliani "ad esporre le bandiere a mezz'asta e ad osservare un minuto di silenzio alle 17.58 in occasione del 28esimo anniversario della strage di via D'Amelio". “Nel giorno del ricordo della strage di via D'Amelio a Palermo in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo nel coltivarne la memoria e nell'affermare con il proprio impegno quotidiano la cultura della trasparenza e della legalità”, ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di Anci. Leggi su iltempo

