Bonazzoli: «Voglio mangiare l’erba per la Sampdoria» (Di domenica 19 luglio 2020) Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, commenta la vittoria sul Parma: «Con Quagliarella ci siamo parlati prima del gol» Federico Bonazzoli, autore della rete del 3-2 per la Sampdoria, commenta ai microfoni del media ufficiale blucerchiato la vittoria contro il Parma. mangiare L’ERBA – «Andiamoci piano, io quando entro cerco sempre di dare il mio contributo. Questa è la prima cosa. Mi sento un privilegiato quando il mister mi fa alzare dalla panchina, perché posso giocare per me e per chi non ne ha l’opportunità. L’ho detto: Voglio mangiare l’erba e aiutare la squadra». QUAGLIARELLA – «Godiamoci questa vittoria. Con Quagliarella ci eravamo parlati qualche ... Leggi su calcionews24

