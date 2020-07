Anticipazioni Una Vita giovedì 23 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Giovedì 24 luglio 2020 – L’intervento di Alfredo: Alfredo paga un’ingente somma di denaro a Cristobal in modo da liberare Genoveva dal suo debito. Infatti da quel momento la donna sarà libera e il suo aguzzino non potrà più pretendere nulla in cambio. Ma cosa ha venduto Genoveva ad Alfredo per ottenere una così grande ricompensa? Chi è davvero Alfredo e cosa è riuscito ad ottenere? L'articolo Anticipazioni Una Vita giovedì 23 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

lillydessi : Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Marta vive una tragedia - SoloDonna - infoitcultura : Una Vita, anticipazioni oggi 18 luglio (pomeriggio): chi è Alfredo Bryce? - infoitcultura : Una Vita, anticipazioni oggi 20 luglio: la decisione di Emilio - infoitcultura : Una vita: anticipazioni doppia puntata oggi 18 luglio 2020 - infoitcultura : “Una vita”, le anticipazioni: è bastato uno sguardo… -