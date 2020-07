Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 23 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Giovedì 23 luglio 2020 – Il timore di Annabelle: Annabelle scopre che Michael è sul punto di scoprire la verità sulla morte di Romy e quindi inizia a preoccuparsi. La situazione inizia ad incrinarsi quando viene riesumato il corpo della giovane. A peggiorare le cose si mette Natascha che comunica alla Sullivan di aver riferito a suo marito cosa è successo nelle settimane precedenti e cioè che lei è venuta per chiederle un libro sulle erbe velenose. A quel punto Annabelle capisce di avere i minuti contati. E’ proprio così? L'articolo Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 23 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

Nella seconda metà della sedicesima stagione di Tempesta d’amore arriverà al Furstenhof, in modo apparentemente casuale, un nuovo personaggio: Ariane. La donna riuscirà a far perdere la testa a Christ ...Ce la sta mettendo tutta l’intrigante Nadja (Anna Lena Class) per sedurre nuovamente Tim (Florian Frowein), dopo esserci già riuscita una prima volta. Ma invano. Basta che lui incroci lo sguardo dolce ...