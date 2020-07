Andrea Crisanti verso un polemico addio: "Tradito il modello Veneto" (Di domenica 19 luglio 2020) “Questo è il risultato della scelta di Zaia di affidarsi a persone che dicono che il virus è morto. E intanto gli ospedali tornano a riempirsi”. Sono parole che suonano come un addio per Andrea Crisanti, ispiratore del celebrato “modello Veneto” nel contrasto all’epidemia di coronavirus, pronto a lasciare il Comitato tecnico scientifico della Regione Veneto, perché ”è stato Tradito un modello”.“A un certo punto le esigenze politiche hanno prevalso sulle indicazioni della scienza” spiega Crisanti al Messaggero, “ora c’è gente in Regione che dice che i tamponi sono inutili”. Oggi “il Veneto sta seguendo una ... Leggi su huffingtonpost

Noiconsalvini : L'OPINIONE DEL VIROLOGO ANDREA CRISANTI - ernesto2370 : RT @HuffPostItalia: Andrea Crisanti verso un polemico addio: 'Tradito il modello Veneto' - Blanche89690481 : RT @rimmel83837671: #zaia e i suoi consiglieri riescono a distruggere il lavoro fatto dalla scienza. Questo succede quando agisce la #lega… - paolo_raff : RT @HuffPostItalia: Andrea Crisanti verso un polemico addio: 'Tradito il modello Veneto' - ontoxy : RT @HuffPostItalia: Andrea Crisanti verso un polemico addio: 'Tradito il modello Veneto' -