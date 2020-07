A raccontare comincia tu in replica, la puntata del 19 luglio è dedicata a Loretta Goggi (Di domenica 19 luglio 2020) A raccontare comincia tu in replica, la puntata del 19 luglio è dedicata a Loretta Goggi Questa sera, domenica 19 luglio 2020, arriva in replica una puntata di A raccontare comincia tu, il programma ideato e condotto da Raffaella Carrà che, per l’occasione, intervisterà Loretta Goggi. Il programma va in onda su Rai 3 e, in attesa delle nuove puntate, il terzo canale di Viale Mazzini ha proposto in replica una puntata esilarante con protagonista proprio la Goggi. La Carrà, con A raccontare comincia tu, si pone come ... Leggi su tpi

