Vertice Ue, Conte: «Fase di stallo, negoziato più complicato del previsto. Con Olanda confronto duro» (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio) «Siamo in una Fase di stallo», il negoziato si sta «rivelando molto complicato, più complicato del previsto». Nel suo aggiornamento pomeridiano su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte usa parole chiare per descrivere quanto sta accadendo a Bruxelles, dove da ieri il Consiglio europeo prova a trovare un accordo sul Recovery Fund, senza però riuscirci. Il premier olandese Mark Rutte infatti non molla. Chiede come condizione essenziale per il suo assenso (e quello dei Paesi definiti “frugali” che seguono la stessa linea) che il via libera all’erogazione dei fondi ai singoli Stati sia condizionata all’unanimità del Consiglio Ue. Una richiesta ... Leggi su open.online

