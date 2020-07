Terminator: Arnold Schwarzenegger ed il suo duro allenamento con le pistole (Di sabato 18 luglio 2020) Prima dell'inizio delle riprese di Terminator, Arnold Schwarzenegger si è allenato per giorni al fine di maneggiare le pistole come un automa. Arnold Schwarzenegger ha fatto pratica con due diversi set di pistole ogni giorno per un mese al fine di prepararsi al meglio per il suo ruolo in Terminator. Nelle prime due settimane di riprese l'attore si è allenato con lo stripping e il riassemblaggio delle armi con gli occhi bendati fino a quando i suoi movimenti non sono diventati automatici, come quelli di una macchina. Schwarzenegger trascorse molte ore sul poligono di tiro e si esercitò con armi diverse senza battere ciglio e senza guardarle mentre le ricaricava, come un vero professionista. L'attore doveva anche ... Leggi su movieplayer

Prima dell'inizio delle riprese di Terminator, Arnold Schwarzenegger si è allenato per giorni al fine di maneggiare le pistole come un automa. Arnold Schwarzenegger ha fatto pratica con due diversi se ...

Stasera torna in tv Terminator, primo storico capitolo della saga creato, scritto e diretto da James Cameron con protagonisti Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger. Dovete sapere che l'inizio della p ...

Prima dell'inizio delle riprese di Terminator, Arnold Schwarzenegger si è allenato per giorni al fine di maneggiare le pistole come un automa. Arnold Schwarzenegger ha fatto pratica con due diversi se ...Stasera torna in tv Terminator, primo storico capitolo della saga creato, scritto e diretto da James Cameron con protagonisti Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger. Dovete sapere che l'inizio della p ...