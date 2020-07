Stranger Things: un’altra accusa di plagio nei confronti dei creatori e di Netflix (Di sabato 18 luglio 2020) I creatori di Stranger Things e la piattaforma di streaming Netflix sono stati accusati ancora una volta di plagio: la serie sarebbe ispirata ad una sceneggiatura che si intitola 'Totem'. I creatori di Stranger Things e la piattaforma di streaming Netflix sono stati accusati ancora una volta di plagio. Questa volta a fare causa agli autori e alla società californiana è la Irish Rover Entertainment che, stando a quanto riportato da The Wrap, sostiene che la serie si basi su una sceneggiatura intitolata Totem, scritta da Jeffrey Kennedy. Oltre a elementi di cui rivendicano la paternità, come un personaggio molto simile a Undici, i querelanti affermano anche di poter ... Leggi su movieplayer

I creatori di Stranger Things e la piattaforma di streaming Netflix sono stati accusati ancora una volta di plagio. Questa volta a fare causa agli autori e alla società californiana è la Irish ...