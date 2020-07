Serie A, le designazioni arbitrali di domenica 19 luglio: Roma-Inter a Di Bello (Di sabato 18 luglio 2020) Sarà Marco Di Bello di Brindisi a dirigere il big match di domenica 19 luglio allo Stadio Olimpico tra Roma e Inter. La trentaquattresima giornata del campionato di Serie A si prepara a vivere un turno davvero emozionante e tra i grandi appuntamenti spicca certamente la sfida serale tra i giallorossi e i nerazzurri. Di seguito le designazioni arbitrali per le partite domenicali. PARMA – SAMPDORIA domenica 19/07 h. 17.15 CALVARESE DE MEO – BOTTEGONI IV: SACCHI VAR: MANGANIELLO AVAR: LIBERTI BRESCIA – SPAL domenica 19/07 h. 19.30 ABBATTISTA DEL GIOVANE – PERROTTI IV: SERRA VAR: BANTI AVAR: TOLFO FIORENTINA – TORINO domenica 19/07 h. ... Leggi su sportface

Quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A, di seguito le designazioni complete per le partite delle genovesi.Doveri arbitra il match salvezza Genoa-Lecce, Chiffi per Napoli-Udinese ROMA (ITALPRESS) - Marco Di Bello dirigerà il match clou delle sei partite valide per la 15esima giornata di ritorno che si ...