Scadenze fiscali, nessun rinvio: luglio amaro per le partite Iva (Di sabato 18 luglio 2020) Postepay e carte prepagate: attenzione ai controlli del Fisco 9 luglio 2020 nessun rinvio sulle Scadenze fiscali di luglio. Il 20 luglio molti contribuenti dovranno mettere mano al portafogli. ... Leggi su today

matteosalvinimi : ??VERGOGNOSI E INCAPACI! ?? NESSUN RINVIO DELLE SCADENZE FISCALI PER 'PROBLEMI BUROCRATICI'... LEGGETE CHE COSA È… - SusannaCeccardi : ?? Dal 20 luglio a fine mese sono ben 246 le scadenze fiscali per i contribuenti. È pazzesco che il #governo non int… - ItaliaViva : 'Con i soldi del #Mes investiamo, ad ampio spettro, sulla sanità e usiamo le altre risorse messe in campo per dare… - praparelli : Economicamente ignorante e politicamente irresponsabile: il comportamento di Gualtieri sulle scadenze fiscali porte… - GiovanniGuida11 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Conte si riprende gli aiuti alle imprese La «potenza di fuoco» ha erogato appena 50 mil… -