Salvini: "Sud tradito, vede nella Lega una speranza" (Di sabato 18 luglio 2020) Matteo Salvini è in Puglia per il suo perenne tour elettorale. Il leader della Lega, parlando in un comizio a Grottaglie, in provincia di Taranto, ha parlato dell’apertura di diverse nuove sedi nel Carroccio nella regione. "Sono orgoglioso perché come Lega in questo week end inauguriamo una sede a Matera, una a Martina Franca, una sede a Gallipoli, una a Fasano. Solo qualche anno fa - sottolinea - sarebbe stato impensabile e per me è un orgoglio che tanta gente del Sud tradita dai politici del Sud veda nella Lega la sua speranza". Insomma, dopo aver avuto come bersaglio principale i meridionali per decenni, la Lega continua il proprio progetto di espansione al Sud, ricordando: "Noi non abbiamo mai governato qui". Insomma, ... Leggi su blogo

Lastproud : RT @ArturoP66023286: 'Sud: Salvini, è stato tradito e vede nella Lega una speranza - Ultima Ora - ANSA' - Peppe91176 : @matteosalvinimi : il sud è stato tradito e vede nella Lega l'ultima speranza - CiaoNe100 : RT @FabrizioDelpret: #Salvini il sud ti schifa - Lo_Scoglionato : Una vera guerra contro lo Stato, estorsioni, continuo esborso di denaro a danno dei cittadini italiani, con Salvini… - Antonio76278652 : Sud: Salvini, è stato tradito e vede nella Lega una speranza - Ultima Ora - ANSA -