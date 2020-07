Rutte sostiene più Conte che la Commissione europea (Di sabato 18 luglio 2020) Bruxelles. Il primo ministro olandese Mark Rutte, tanto criticato per le sue richieste di veto e le pretese sulle riforme, potrebbe rivelarsi un alleato prezioso per Giuseppe Conte quando presenterà il piano di ripresa e resilienza dell’Italia per ottenere gli aiuti del Recovery fund. E, nonostante Leggi su ilfoglio

Fragment_84 : @bravimabasta @mikyontherocks Peccato che Rutte faccia parte dell'ALDE di Macron, che sostiene la 'maggioranza Ursu… - NardoneVadim : @SalsaConAndrea Il conte pezzente Che vergogna E cmq in olanda governa Rutte che sostiene von der leyne esattamente come 5*- pd e conte - NardoneVadim : @ellyesse @articoloUnoMDP Eh ma al governo non c è lui ma rutte che sostiene von der leyne esattamente come voi - GiuseppePurpari : RT @antoniettampa: Sono un'europeista convinta;credo nel ruolo centrale e politico della commissione,piango ancora per la mancata approvazi… - antoniettampa : Sono un'europeista convinta;credo nel ruolo centrale e politico della commissione,piango ancora per la mancata appr… -