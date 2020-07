Roma, usura nel quartiere Talenti: un arresto e tre indagati (Di sabato 18 luglio 2020) I Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un uomo, Romano, G.P., ritenuto responsabile di abusiva attività finanziaria, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Per la stessa indagine i militari hanno anche dato corso ad un decreto che dispone il sequestro preventivo di un immobile, del valore di circa 400.000 Euro, sito in Sant’Angelo Romano (RM). Il destinatario della misura cautelare e altri 3 soggetti sono indagati, a vario titolo, anche di tentata estorsione, usura, abusiva attività finanziaria e trasferimento fraudolento di valori. LEGGI ANCHE: Roma, confiscati beni per 11 milioni di euro a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

