Roma, infortunio al polpaccio per Zaniolo. Salta la partita con l’Inter (Di sabato 18 luglio 2020) Domani, all’Olimpico, contro l’Inter, nella Roma non ci sarà Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha un problema muscolare al polpaccio, come riferisce Sky Sport. Non sarà a disposizione del tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Il risentimento muscolare è stato già confermato dagli esami strumentali a cui il giocatore è sottoposto sottoposto in queste ore. I tempi di recupero non sono ancora stati ufficializzati dalla società, ma di certo domani non potrà aiutare la squadra. L'articolo Roma, infortunio al polpaccio per Zaniolo. Salta la partita con l’Inter ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Giulialoglisci0 : RT @DiMarzio: #RomaInter | #Zaniolo non ce la fa: le sue condizioni - DiMarzio : #RomaInter | #Zaniolo non ce la fa: le sue condizioni - napolista : Roma, infortunio al polpaccio per Zaniolo. Salta la partita con l’Inter Il risentimento muscolare è stato già confe… - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - #SkySport: 'Infortunio per #Zaniolo: l'esito degli esami per il centrocampista' ?… - fanpage : La decisione su Nicolò Zaniolo -