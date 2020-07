Rivolta contro le tasse di fine luglio (Di sabato 18 luglio 2020) Niente nuovi rinvii, lunedì supermaratona per le scadenze fiscali con gli appuntamenti già stabiliti che si sono accavallati a quelli rinviati a causa dell’emergenza dettata dal Coronavirus. Nei giorni scorsi i commercialisti in una lettera al governo in cui si chiedeva il rinvio, ne hanno contati 246 da metà alla fine del mese. Un ulteriore rinvio però avrebbe fatto mancare ancora alle casse dello Stato, già provate dall’emergenza, un flusso stimato intorno a 8,4 miliardi. Per gli acconti e i saldi rinviati all’appello lunedì saranno chiamati 4,5 milioni di contribuenti, in prevalenza partite Iva. Per i contribuenti altre due date calde saranno poi il 30 ed il 31 luglio. Leggi anche... Il Mef chiude la porta alle partite Iva: l'acconto va pagato entro il 20 ... Leggi su huffingtonpost

