Real Madrid, Modric: “Non siamo soddisfatti, vogliamo vincere ancora” (Di sabato 18 luglio 2020) “La stagione è stata molto lunga, con molte partite in cui abbiamo fatto benissimo e dimostrato quanto siamo affamati. Abbiamo vinto 10 partite su 10 e ora ne rimane un’altra e vogliamo concludere con una vittoria. Questa squadra non è soddisfatta, vuole sempre vincere”. Queste le dichiarazioni del centrocampista del Real Madrid, Luka Modric a proposito della stagione dei blancos che ha già visto la formazione di Zidane trionfare in Liga con una giornata di anticipo. Poi sull’impegno in Champions League contro il Manchester City (si ripartirà dal 2-1 a favore degli inglesi): “Ci aspetta una partita complicata – ha spiegato ai canali ufficiali del club – dobbiamo ribaltare un risultato negativo, anche se nella ... Leggi su sportface

