Prezzo budget per PES 2021 su Amazon: aperti i preordini del Season Update (Di sabato 18 luglio 2020) Come molti di voi già sapranno, eFootball PES 2021 è realtà, pronto come da tradizione a lanciare il guanto di sfida al già annunciato FIFA 21 di EA Sports e Electronic Arts. Per quest'anno, però, Konami ha deciso di fare le cose in modo diverso, e di andare a proporre per il nuovo capitolo un mero Season Update per quello precedente. Si tratta di fatto di un aggiornamento corposo di PES 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, che va a proporre un'esperienza calcistica con rose e calciatori della nuova stagione. Amazon box="B08D71N2WF" In uscita il 15 settembre, PES 2021 può comunque considerarsi un gioco fatto e finito. Non a caso, la compagnia giapponese andrà a rilasciarlo sul finire dell'estate sia come un Update digitale - da ... Leggi su optimagazine

