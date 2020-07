**Pd: Provenzano, 'partito ora più libero da lotte intestine che lo hanno reso inavvicinabile'** (Di sabato 18 luglio 2020) Morgantina (Enna), 18 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo un partito che ora è più libero dalle lotte intestine che lo hanno reso inagibile, inavvicinabile. Ecco perché il valore dell'unità oggi va riconfermato". Lo ha detto il ministro Peppe Provenzano a Morgantina (Enna) durante il congresso regionale siciliano. Leggi su liberoquotidiano

Morgantina (Enna), 18 lug. (Adnkronos) - "Il Pd siciliano deve tornare ad alzare la voce nella discussione pubblica nazionale". E' l'invito del ministro del Sud Peppe Provenzano, a Morgantina (Enna) ...

Migranti: Provenzano, 'in Sicilia non abbiamo bisogno di Salvini minori'

Lo ha detto il ministro del Sud Peppe Provenzano parlando a Morgantina al congresso regionale del Pd in Sicilia. "Certo - dice - su questo bisogna fare molto. Dobbiamo avere una nuova politica per il ...

