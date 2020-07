Nozze segrete per la principessa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi, con l’abito e la tiara di nonna Elisabetta (Di sabato 18 luglio 2020) E alla fine anche Beatrice di York, la figlia di Andrea e Sarah Ferguson ha detto sì al suo amato, Edoardo Mapelli Mozzi. Lo conferma ufficialmente la foto postata sul profilo della Royal Family che la ritrae felice, con la regina Elisabetta II che la osserva amorevolmente a distanza scortata dal principe Filippo. View this post on Instagram Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. . Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi celebrated their wedding with their ... Leggi su tvzap.kataweb

