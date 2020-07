Nessuna proroga dal Tesoro: confermata la scadenza delle imposte sui redditi al 20 luglio (Di sabato 18 luglio 2020) La proroga richiesta dalla partita Iva non verrà concessa: il 20 luglio sarà il tax day. Intanto il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri annuncia la riforma fiscale per il 2021. Il Governo ha confermato, in una nota a firma del Ministero delle Tesoro e letta in Commissione Finanze a Montecitorio dal Sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, che … L'articolo Nessuna proroga dal Tesoro: confermata la scadenza delle imposte sui redditi al 20 luglio proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

