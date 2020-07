Mattarella nomina Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah, Cavaliere di Gran Croce (Di sabato 18 luglio 2020) Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah, compie 90 anni: Mattarella lo nomina Cavaliere di Gran Croce Sami Modiano compie 90 anni e, dopo essere sfuggito agli orrori di Auschwitz, riceve l’onorificenza dal presidente della Repubblica. Sergio Mattarella lo ha nominato Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica in occasione del suo 90esimo compleanno, che cade proprio oggi (18 luglio). Modiano, di recente, aveva rilasciato un’intervista a Repubblica per commentare quello che sta accadendo oggi causa Coronavirus. “Difficile immaginare ciò ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella nomina Shoah, Mattarella nomina Sami Modiano Cavaliere di Gran Croce la Repubblica Sammi Modiano testimone di Auschwitz compie 90 anni: Mattarella lo nomina Cavaliere di Gran Croce

Mattarella nomina Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah, Cavaliere di Gran Croce

Sergio Mattarella ha nominato Sami Modiano, testimone diretto degli orrori di Auschwitz, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica. In occasione del suo 90esimo compleanno, che ...

Sergio Mattarella ha nominato Sami Modiano, testimone diretto degli orrori di Auschwitz, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica. In occasione del suo 90esimo compleanno, che ...