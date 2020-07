Malore in macchina: muore a 44 anni noto dj del “bar Elio” (Di sabato 18 luglio 2020) Malore in macchina. Porto San Paolo, 18 luglio 2020– Ha destato profonda commozione la prematura scomparsa di Antonio Inzaina, trovato morto in macchina a soli 45 anni a San Teodoro. Inzaina ieri è stato colto da un improvviso e fatale Malore mentre rientrava da una giornata di lavoro. Antonio faceva il manutentore di professione presso alcuni villaggi di San Teodoro, ma in realtà sono in tantissimi a ricordarlo anche come grande professionista della musica, indimenticato dj del mitico “Bar Elio” di Vaccileddi ora chiuso. Sempre gioviale e sorridente, ben voluto da tutti, Antonio per anni ha fatto ballare intere generazioni di amanti della musica e frequentatori di un bar un po’ atipico, ma ricco di fascino, con tabacchi e sala biliardo e grande ... Leggi su limemagazine.eu

