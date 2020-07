Lo smog è un alleato del Covid-19, ma non lo trasporta. Lo dice uno studio (Di sabato 18 luglio 2020) Lo smog è un alleato del Coronavirus, ma attenzione a pensare che l’aria inquinata possa aiutare la diffusione del virus. Allora in che modo sarebbe suo alleato? Secondo gli esperti, i contagiati se esposti a lungo allo smog potrebbero sviluppare forme più gravi di malattia. Lo smog è un alleato del Covid-19, ma non lo … L'articolo Lo smog è un alleato del Covid-19, ma non lo trasporta. Lo dice uno studio Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Smog alleato di Covid-19: non perché ‘trasporta’ il nuovo coronavirus, ma perché i contagiati da Sars-CoV-2 che sono stati esposti a lungo all’aria inquinata potrebbero sviluppare forme più gravi di ...

L’Aquila. Lo smog è un ‘alleato’ del Covid-19 ma non è un vettore in grado di diffondere e ‘trasportare’ il virus SarsCov2. Non lo ‘trasporta’ dunque, ma chi è stato a lungo esposto all’aria inquinata ...

