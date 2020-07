Libia, Zingaretti: “Verificare passo passo, i nostri principi non siano traditi” (Di sabato 18 luglio 2020) ROMA – “Il Pd dovrà verificare con assoluta inflessibilità se questo nostro impegno in Libia effettivamente cambia le cose nella direzione auspicata e soprattutto pone termine alla condizione infernale nei quali sono costretti a vivere tanti immigrati. Sarà una verifica passo dopo passo, perché ripeto i principi che sono la stessa sostanza dell’esistenza del Pd non possono essere minimamente traditi nella realizzazione pratica della nostra politica”. Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una nota pubblicata su facebook sul dibattito circa la risoluzione del governo e del parlamento sulla Libia. Leggi su dire

