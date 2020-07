Lapo Elkann vende le sue auto di lusso per beneficienza: «Voglio essere una persona onesta» (Di sabato 18 luglio 2020) «Meno imprenditore e più benefattore», così si definisce in un’intervista al settimanale “Grazia” Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli è un uomo nuovo: oggi si occupa della lotta alle dipendenze con la sua fondazione LAPS e ha a cuore le sorti degli Italiani. Durante il periodo del lockdown questi ha riflettuto a lungo, cercando di dare un senso alla propria vita, rimarcando le cose importanti: «Ho selezionato gli amici, ho eliminato tutte le persone negative. Ho ridotto le mie necessità, separandomi da molti oggetti materiali perché ho capito che, per vivere bene sono necessari affetti veri e le cose essenziali». leggi anche l’articolo —> Lapo Elkann: «Sono stato graziato più volte. Ho avuto ... Leggi su urbanpost

lamescolanza : Lapo Elkann: “Basta con le dipendenze, ora mi dedico ad aiutare chi soffre” - Il Decoder - Notiziedi_it : Lapo Elkann cambia vita e dice addio alle “vecchie passioni” - AnasaLuxury : Lapo elkann avrebbe venduto due auto extra lusso per sostenere dei progetti per le dipendenza giovanili. — Ha fatto… - not_Jaywilliams : @antoruotolo La seconda da denuncia. Lapo Elkann non l'avrebbe progettata cosi orripilante - accentosvedese : @hipsterdelcazzo Un morphing tra Lapo Elkann e Salvini, non solo esteticamente ma anche per la chiarezza dei concetti espressi. -