John Lewis, morto a 80 anni l'ultimo dei Sei Grandi attivisti per i diritti civili guidati da Martin Luther King

John Lewis, storico protagonista del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, è morto a 80 anni. Era il più giovane e l'ultimo sopravvissuto dei Sei Grandi attivisti guidati dal reverendo Martin Luther King Jr. E' noto soprattutto per aver guidato 600 manifestanti nella marcia della Bloody Sunday del 1965 attraverso il ponte Edmund Pettus Bridge a Selma, in Alabama. Lewis, cappotto marrone e mani in tasca, primo dei manifestanti, fu gettato a terra e picchiato violentemente dalla polizia, che gli fratturò il cranio. Le immagini televisive hanno fatto il giro del mondo e acceso un faro nel Paese sull'oppressione

matteorenzi : Ci ha lasciato John Lewis. Obama lo ha giustamente definito uno degli eroi dell’America di oggi. Averlo incontrato… - Corriere : Usa: morto John Lewis, pioniere dei diritti civili degli afroamericani - LaStampa : Morto John Lewis, marciò con Martin Luther King per i diritti civili - Dondolino72 : RT @Corriere: Usa: morto John Lewis, pioniere dei diritti civili degli afroamericani - francescocosta : John Lewis mi dava la sensazione, ogni volta che lo ascoltavo o leggevo di lui, di poter superare i miei limiti e d… -