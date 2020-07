Giulio Corso è Antonio Vullo – Chi è – Adesso tocca a me (Di sabato 18 luglio 2020) Giulio Corso è Antonio Vullo in Adesso tocca a me, il docufilm in omaggio a Borsellino. Il suo personaggio è l’unico agente della scorsa che quel terribile giorno di luglio del ’92 è riuscito a salvarsi dalla Strage di via D’Amelio. Una brutta pagina di cronaca che ha messo fine alla vita del magistrato e di cinque agenti. Antonio Vullo ha assistito a quei momenti in cui il tritolo ha fatto saltare in aria il magistrato. Ricorda la nube, il calore, i corpi mutilati dei colleghi. Un vero inferno che a distanza di tanti anni continua a ricordare con precisione. Giulio Corso è Antonio Vullo – La scheda Antonio ... Leggi su giornal

xonmyownn : Film su Borsellino, spunta Giulio Corso e rido da sola.... ops @OnceUponATeddy @MayAmidala - cerco_lavoro : Offerte Lavoro STORE MANAGER VODAFONE TORINO: One Shot Promotion, azienda top partner Vodafone, ricerca Store Manag… - giulio_galassi : @SkySportF1 domanda, ma è verosimile pensare ad una vettura B con muso stretto nel corso della stagione? Anche se… - radioattiv0 : mahmood sulla sfinge di corso giulio cesare mi spedisce - vignaioli : #Vino: assemblea generale ordinaria dei soci della #VignaioliPiemontesi in corso nella sede di Castagnito. Si appro… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Corso Giulio Corso – Tutto su di lui – Età, moglie e figli Giornal Lotta alla droga

Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso del suo intervento, questa mattina, all’ospedale Niguarda di Milano, durante la presentazione di uno studio sull’abuso ...

Paolo Borsellino Adesso tocca a me/ Su Rai 1 il docu film sulla storia del magistrato

Nel cast di attori che invece hanno ricreato le scene del film ci sono Cesare Bocci nel ruolo di Paolo Borsellino, Giulio Corso in quelli di Antonio Vullo e Anna Ammirati nei panni di Agnese ...

Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso del suo intervento, questa mattina, all’ospedale Niguarda di Milano, durante la presentazione di uno studio sull’abuso ...Nel cast di attori che invece hanno ricreato le scene del film ci sono Cesare Bocci nel ruolo di Paolo Borsellino, Giulio Corso in quelli di Antonio Vullo e Anna Ammirati nei panni di Agnese ...