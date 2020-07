Genoa-Lecce, i convocati di Liverani: c’è Calderoni (Di sabato 18 luglio 2020) Sono ventiquattro i convocati di Fabio Liverani per Genoa-Lecce, scontro diretto per la salvezza in programma alle 19:30 di domenica 19 luglio e che vedrà di fronte la diciassettesima e la diciottesima classificata. Buone notizie sul fronte infortunati per l’allenatore romano che ritrova Meccariello e soprattutto Calderoni, in dubbio alla vigilia per un piccolo problema fisico. Out Deiola e Rossettini. I convocati: Portieri: Gabriel, Vigorito, Sava.Difensori: Vera, Lucioni, Paz, Donati, Monterisi, Rispoli, Dell’Orco, Meccariello, Calderoni.Centrocampisti: Petriccione, Shakhov, Saponara, Maselli, Majer, Barak, Tachtsidis.Attaccanti: Mancosu, Lapadula, Falco, Farias, Babacar. Leggi su sportface

