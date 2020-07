Formula 1, giornata da dimenticare per Verstappen: “non funziona nulla, la situazione è deludente” (Di sabato 18 luglio 2020) Piove sul bagnato per la Red Bull, costretta a inseguire in Ungheria dopo le pessime Qualifiche vissute oggi con Albon e Verstappen. Settimo posto per l’olandese in griglia, tredicesimo tempo invece per il compagno di squadra, eliminato addirittura in Q2. Bryn Lennon/Getty ImagesSconsolato ai microfoni di Sky Sport il numero 33, apparso deluso dalle prestazioni della sua auto: “qualcosa non sta funzionando, anche rispetto allo scorso anno. Avevamo un ottimo bilanciamento che purtroppo non abbiamo più. E’ difficile capire, abbiamo provato un sacco di cose diverse ma proprio non funzionano. Ovviamente sono state qualifiche deludenti, domani proverò a risalire. Non partiremo con la miglior gomma, ma la situazione è questa e vedremo quale sarà il risultato finale. ... Leggi su sportfair

