Fondi Lega | al via l’interrogatorio di Luca Sostegni davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano

Avrà la possibilità di restare in silenzio oppure potrà rispondere alle domande. È iniziato nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio di Luca Sostegni, 62 anni, fermato mercoledì sera nell'inchiesta della Procura di Milano su una presunta ipotizzata compravendita gonfiata per un immobile a Cormano, nel Milanese, per la Lombardia Film Commission. Inchiesta che vede indagati anche tre commercialisti, tra cui Michele Scillieri, vicini alla Lega. Sostegni, difeso dal Legale Daniela Pulito, è indagato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, peculato ed estorsione, perché avrebbe minacciato Scillieri e gli altri due professionisti, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, ex revisori contabili del Carroccio, di ...

