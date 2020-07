Eros Ramazzotti nuovo amore: lei è Veronica Montali, ex allieva di Amici (Di sabato 18 luglio 2020) Il gossip torna ad occuparsi della vita privata di Eros Ramazzotti. E questa volta pare proprio che non sia una bufala: il cuore del cantante è tornato a battere dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. La nuova fidanzata è Veronica Montali, ex concorrente di Amici 2004/2005 (edizione vinta poi da Antonino). Il primo … L'articolo Eros Ramazzotti nuovo amore: lei è Veronica Montali, ex allieva di Amici proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

I fan avevano ammirato Aurora in barca con un sexy costume rosso dal top rivelatore, ora ritroviamo la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in una situazione completamente differente ...

