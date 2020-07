Balotelli, il Como ci prova: contatti avviati tra le parti (Di sabato 18 luglio 2020) Mario Balotelli lascerà il Brescia a fine stagione, ma il futuro è incerto. Il Como vuole portarlo in Serie C, e ci sono stati già i primi contatti Mancano cinque giornate al termine della Serie A, e a meno di clamorose sorprese, il Brescia scenderà in Serie B insieme a Spal e una tra Lecce e Genoa. Lascerà sicuramente i lombardi Mario Balotelli, ormai da alcuni mesi fuori dalle scelte di Lopez. L’esperienza dell’attaccante al Brescia è terminata durante la ripresa degli allenamenti avvenuta a maggio. Fino a quel momento aveva realizzato 5 reti in 19 presenze, troppo poco per sperare nella salvezza. Balotelli terminerà la stagione con il Brescia, ma il futuro è un rebus. Dalla Serie C però arriva una pazza idea di mercato da ... Leggi su zon

