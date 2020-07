Atalanta, nuovo record in Serie A. Grazie a un pareggio (Di sabato 18 luglio 2020) L’Atalanta eguaglia il personale record di partite consecutive senza sconfitta in una singola stagione di Serie A L’Atalanta ha rimediato solamente un pareggio nel corso della 34a giornata di campionato, impattando in casa dell’Hellas Verona. Un punto che, tuttavia, permette alla squadra di Gian Piero Gasperini di eguagliare il personale record di partite consecutive senza sconfitta in una singola stagione di Serie A (14, come nella stagione 1988/89). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

L’Atalanta ha rimediato solamente un pareggio nel corso della 34a giornata di campionato, impattando in casa dell’Hellas Verona. Un punto che, tuttavia, permette alla squadra di Gian Piero Gasperini d ...

Per l'Atalanta svanisce del tutto il sogno scudetto, ma si consolida la classifica che vale l'accesso alla prossima Champions. L'Hellas Verona ferma l'Atalanta, ovvero l'allievo Juric ferma il maestro ...

