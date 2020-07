Violenza sessuale ai danni di un minore: arrestato 77enne (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Avrebbe più volte abusato sessualmente, sfruttando condizioni di inferiorità fisica e psichica, di un minore di 14 anni, anche sotto minaccia con arma bianca. Queste le accuse nei confronti di un uomo di 77 anni, arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. L’indagato, ora agli arresti domiciliari, avrebbe anche minacciato la diffusione delle foto che lo ritraevano intento a compiere atti sessuali con la vittima. Le violenze avvenivano all’interno di un circolo gestito dall’indagato o all’interno dei bagni pubblici della stazione ferroviaria di Avellino. Le contestazioni mosse a suo carico nascono dal coraggio di un coetaneo della vittima che ha raccontato i fatti ai propri genitori, i quali si sono recati dai Carabinieri ... Leggi su anteprima24

I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 77enne che avrebbe più volte a ...Condanna a 6 anni e 8 mesi per Gabriel Rap Razvan, accusato di violenza sessuale di gruppo per lo stupro di una ragazza di origini etiopi di 22 anni, avvenuto nel maggio 2019 in uno sgabuzzino attiguo ...