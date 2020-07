Trovato in possesso di attrezzi da scasso, foglio di via dei Carabinieri a Montella. (Di venerdì 17 luglio 2020) possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli " e " Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza ": sono queste le accuse di cui dovrà ... Leggi su gazzettadiavellino

VoceDelTrentino : Trovato in possesso di 2 chili di marijuana. Arrestato 30 enne a Borgo Valsugana - - AgenziaOpinione : Carabinieri – Borgo valsugana (tn) * droga: « trovato in possesso di 2 kilogrammi di marijuana, arrestato un 30enne… - baritoday : Spaccia sotto gli occhi degli agenti antidroga, beccato 34enne: trovato in possesso di eroina e cocaina… - sa_cantone : Mi ritrovo a spiegare la stessa cosa, visto alcuni commenti 'si è tirato indietro'. Ho verificato e trovato conferm… - brindisilibera : New post (Brindisi. 61enne trovato in possesso di 200 grammi di eroina, 12 grammi di cocaina e 1210 € in contanti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato possesso Trovato in possesso di 2 chili di marijuana. Arrestato 30 enne a Borgo Valsugana la VOCE del TRENTINO Brescia: spaccia vicino alla stazione, arrestato

Milano, 17 lug. (Adnkronos) - La polizia locale ha arrestato un uomo a Brescia per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, un cittadino senegalese è stato sorpreso nella zona della stazio ...

Fasano. Trovati in possesso di stupefacenti per uso personale, tre giovani segnalati all’Autorità Amministrativa.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, al termine degli accertamenti, in seguito a perquisizioni personali, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa, per detenzione per ...

Milano, 17 lug. (Adnkronos) - La polizia locale ha arrestato un uomo a Brescia per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, un cittadino senegalese è stato sorpreso nella zona della stazio ...I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, al termine degli accertamenti, in seguito a perquisizioni personali, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa, per detenzione per ...