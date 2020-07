“Temptation Island 2020”. La brutta fine tra Valeria e Ciavy: «Tu non mi ami, e io non ti amo» (Di venerdì 17 luglio 2020) La terza puntata di Temptation Island 2020 si è conclusa con la prima coppia naufragata – Valeria e Ciavy – e qualche scossone in più per le restanti. Specialmente per Anna e Andrea. Il docu reality condotto da Filippo Bisciglia infatti prima si concentra sull’addio fra il pr romano e l’onicotecnica poi, con il consueto montaggio ad alto tasso di suspence, si sofferma sulle perverse dinamiche di coppia del giovane ristoratore romano e della diabolica parrucchiera. Nel mezzo i consueti sbrocchi isterici di Annamaria verso il compagno Antonio, il solito teatrino fra Antonella Elia e il fidanzato Pietro – per poi mettere pepe nel solido rapporto fra Manila e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Ma a fine puntata il colpo di scena: Antonella Elia sconvolta e in lacrime che ... Leggi su iodonna

