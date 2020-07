Tacchinardi: «Sarri scherza con il fuoco ma io me la prendo più con i giocatori» (Di venerdì 17 luglio 2020) Alessio Tacchinardi ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport commentando il difficile momento della Juve Alessio Tacchinardi ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport, commentando il difficile momento che sta passando la Juve. SPIEGAZIONE – «Pensavo che i problemi nascessero dal gioco richiesto da Sarri ma invece sono i giocatori a non rendere come dovrebbero. E’ più colpa loro: fanno 20’, poi staccano la spina. scherzano col fuoco, se portano il campionato fino all’ultima giornata sarà un massacro e condizioneranno la Champions. Prima vince lo scudetto, prima la Juve stacca e rifiata. E prima può dedicarsi al Lione, che sarà carico a mille e fresco come una rosa. La spia di pericolo è accesa, ma stiamo ... Leggi su calcionews24

Tacchinardi a Gazzetta: "La Juve ha perso la voglia di battagliare. Colpa dei giocatori"

