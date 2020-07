Spezia-Venezia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Spezia-Venezia, match della trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020. Le due squadre scenderanno in campo alle 21:00 di venerdì 17 luglio nella cornice dello Stadio Picco con l’obiettivo dei tre punti. Quale sarà il risultato finale dopo il triplice fischio del direttore di gara? Potremo scoprirlo grazie alla diretta esclusiva di Dazn che permetterà di seguire il match nell’arco dei novanta minuti. Leggi su sportface

