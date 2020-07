Sky: Napoli, in rialzo le quotazioni di Lobotka (Di venerdì 17 luglio 2020) Secondo quanto riporta Sky Sport, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso ha avuto modo di esternare alla squadra tutta la sua insoddisfazione per la prestazione contro il Bologna. Anche questa mattina il tecnico si è fatto sentire con i suoi durante l’allenamento. Pare che la sua voce arrivasse oltre le mura di Castel Volturno. Sky riferisce anche che, per quanto riguarda i ruoli in campo, sarebbero in rialzo le quotazioni di Lobotka rispetto a Demme, soprattutto per quanto riguarda le prossime partite di campionato. L'articolo Sky: Napoli, in rialzo le quotazioni di Lobotka ilNapolista. Leggi su ilnapolista

LegaSalvini : Napoli, immigrati rapinano un uomo minacciandolo con un coltello: due arresti - SkyTG24 : Spara a operaio, arrestato marito del vice sindaco di Lusciano - SkySport : Il duro sfogo di Messi dopo aver perso la Liga - news24_napoli : Sky – Lobotka, quotazioni in rialzo: è favorito su Demme per le prossime… - napolista : Sky: Napoli, in rialzo le quotazioni di Lobotka Il centrocampista sarà probabilmente preferito a Demme per le pross… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Napoli Napoli-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Sky - Osimhen-Napoli, ecco cosa manca per chiudere la trattativa

Sono ore calde per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen. La redazione di Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Sono ore calde per quanto riguarda il futuro di Victor Osimh ...

Sky UK – Il PSG irrompe su Gabriel: il brasiliano rinvia ogni decisione sul futuro

Non ci sono solo il Napoli e l’Everton su Gabriel Magalhaes. Il difensore centrale del Lilla ha attirato l’attenzione anche del PSG. I campioni di Francia, si sono inseriti prepotentemente nella corsa ...

Sono ore calde per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen. La redazione di Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Sono ore calde per quanto riguarda il futuro di Victor Osimh ...Non ci sono solo il Napoli e l’Everton su Gabriel Magalhaes. Il difensore centrale del Lilla ha attirato l’attenzione anche del PSG. I campioni di Francia, si sono inseriti prepotentemente nella corsa ...