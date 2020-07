Scuole a settembre, i sindacati: “Non ci sono condizioni per la riapertura” (Di venerdì 17 luglio 2020) L’obiettivo del governo è di riaprire le Scuole a settembre dopo mesi di chiusura forzata. Un auspicio che si scontra, secondo i sindacati, con la realtà di un sistema non preparato ad accogliere gli studenti nelle proprie aule. L’allarme è lanciato dalla Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Gilda e Snals nel corso della videoconferenza ‘La scuola si fa scuola’. “Oggi le condizioni per riaprire le Scuole in presenza non ci sono: è inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti”, è questo l’appello dei sindacati della scuola riportato da Adnkronos. Un allarme concreto a meno di due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, che rischia di diventare un ... Leggi su italiasera

Mov5Stelle : A settembre si riparte con scuole più belle e sicure. Oltre alle somme dedicate all'edilizia scolastica, alla dig… - Corriere : A settembre tre milioni di nuovi banchi. Il super appalto per le scuole - Kottomano : @Gi71376847 Le scuole non riapriranno a settembre, ma lo sento. - midnightsilvia : RT @ivocamic: #AZZOLINA alle famiglie #STATESERENI Il 14 sett riapriranno le scuole Ma come? 80 mila assunzioni Banchi singoli IL LIBRO DE… - Santy77135464 : RT @ivocamic: #AZZOLINA alle famiglie #STATESERENI Il 14 sett riapriranno le scuole Ma come? 80 mila assunzioni Banchi singoli IL LIBRO DE… -