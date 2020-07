Scarsa riuscita per Immuni e le altre app di tracciamento VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) Immuni e le altre app di tracciamento per il Coronavirus non hanno ottenuto i consensi previsti. Sembra che i sistemi tracciamento messi a punto per il Coronavirus non abbiano riscontrato grandi consensi da parte della popolazione. Un dato, che come riportato da agi.it, non è solo italiano ma riguarda anche il resto del mondo. SULLO … L'articolo Scarsa riuscita per Immuni e le altre app di tracciamento VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Zeno45740934 : La #JUVE è riuscita a 'risuscitare' pure 1squadra scarsa cm l #Inter (+6 scontri dir)cn 1pò + di attne,qst merde er… - __irishrose : @kamarmanyani Ce ne sono molti altri, su eBay avevo trovato qualcosa tempo fa ma la lista completa mai riuscita ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Scarsa riuscita Hacker su Twitter, violati i profili di Obama, Bezos, Musk: il buco del social (con l’aiuto di un dipendente) Corriere della Sera