Salvo Sottile, “furto d’identità”: l’appello mette in moto i fan (Di venerdì 17 luglio 2020) Salvo Sottile sul suo profilo Instagram ha chiesto aiuto ai fan dopo aver subito un “furto d’identità”, giorni davvero amari per il giornalista. Foto: Instagram @SalvoSottile Non sono certo giorni facili per Salvo Sottile, il giornalista nel pieno della polemica con Rai 3 e con Franco di Mare a causa dell’estromissione da Mi manda Rai3, ha scoperto che qualcuno ha tentanto di rubargli l’identità. La denuncia del giornalista è arrivata sul suo profilo Instagram, dove ha chiesto aiuto ai suoi fan per segnalare il profilo che si è appropriato della sua immagine. Salvo Sottile furto d’identità Foto: Instagram ... Leggi su chenews

davidemaggio : Franco Di Mare: «Ho sostituito Sottile per valorizzare gli interni». Ma ad Agorà arriva l’esterna Costamagna ?????? - ilgiornale : Salvo Sottile non sarà in Rai il prossimo anno, escluso dalla conduzione di Mi manda Rai3. Dispiacere per il giorna… - guerriero1973 : RT @davidemaggio: Franco Di Mare: «Ho sostituito Sottile per valorizzare gli interni». Ma ad Agorà arriva l’esterna Costamagna ?????? https:… - Spiralwavemood : RT @BirbaeEmilia: @ErreEffe7 @Corriere Anch'io sono contro #DiMare seguivo Salvo #Sottile da tanti anni e ritengo che è un giornalista prep… - salvosottile : RT @davidemaggio: Franco Di Mare: «Ho sostituito Sottile per valorizzare gli interni». Ma ad Agorà arriva l’esterna Costamagna ?????? https:… -