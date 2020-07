Salvini: “Grazie alla Lega in Campania liste pulite”. Con lui Rixi, condannato a 3 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con la presenza della Lega, che non si è mai presentata in Campania, tutti sono costretti a cambiare e a ripulire le proprie liste, tutti, da tutte le parti”. Dalle parti di Forza Italia, quando hanno sentito le parole di Matteo Salvini, pronunciate questa mattina a Sorrento, in molti hanno fatto un salto sulla sedia. Il motivo? Semplice: il leader della Lega è tornato ad attaccare Armando Cesaro, capogruppo uscente degli “azzurri”, che non si è ricandidato a causa del veto imposto da Salvini e accettato senza battere ciglio da Stefano Caldoro, candidato alla presidenza della regione, che ha ammainato la bandiera garantista. Cesaro, lo ricordiamo, è indagato per voto di scambio. Bene, ... Leggi su anteprima24

