Riccardo Scamarcio si è sposato e sta per diventare papà per la prima volta (Di venerdì 17 luglio 2020) Archiviata per sempre la lunga storia d’amore che l’ha visto legato all’attrice Valeria Golino, Riccardo Scamarcio ha decisamente voltato pagina. Adesso tutte le sue attenzioni sono rivolte al suo nuovo amore, Angharad Wood, da cui presto riceverà il regalo più bello che si possa ricevere: un bambino. La notizia è trapelata con un po’ di ritardo dal momento che la gravidanza pare ormai giunta quasi al termine e che Riccardo Scamarcio, dunque, sia ad un passo dal diventare papà. Per l’attore, 40enne, sarebbe la prima paternità mentre per la compagna, di 6 anni più grande, si tratta della seconda gravidanza. Riccardo Scamarcio, una gioia incontenibile Per ... Leggi su kontrokultura

