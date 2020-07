Recovery Fund, Conte: “Proposta olandese impraticabile” (Di venerdì 17 luglio 2020) Scontro durante il vertice sul Recovery Fund tra Giuseppe Conte e l’omologo olandese Mark Rutte: per il premier italiano, la proposta dell’Olanda è inaccettabile Quest’oggi c’è stata la prima lunga giornata del Consiglio Europeo sul da farsi in merito al Recovery Fund. L’incontro è iniziato alle 10:25 e, dopo una breve pausa, ora è destinato … L'articolo Recovery Fund, Conte: “Proposta olandese impraticabile” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

