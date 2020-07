Omicidio-suicidio, uccide la moglie e si toglie la vita (Di venerdì 17 luglio 2020) Marito e moglie sono stati trovati morti in casa ad Aprilia, Latina, e dalle prime ipotesi si tratterebbe di un Omicidio-suicidio. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Latina intervenuti ... Leggi su today

Agenzia_Ansa : Omicidio-suicidio nel Torinese. Un uomo ha ucciso a Carmagnola una donna, forse la compagna e dopo essere fuggito s… - MediasetTgcom24 : Uccide la compagna e si spara: omicidio-suicidio nel Torinese #carmagnola - CorriereCitta : Omicidio-suicidio a Fossignano, uccide la moglie e poi si spara. Ecco chi sono le vittime - TG24info : Provincia - Omicidio/suicidio ad #Aprilia: un uomo spara alla moglie uccidendola e poi si toglie la vita -… - SardiniaPost : Omicidio-suicidio nel Torinese: un 71enne originario di Villaputzu ha sparato contro la sua compagna, poi ha telefo… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio suicidio

Tragedia poco fa a Carmagnola, nel torinese. Un uomo ha ucciso una donna, poi è scappato e si è sparato uccidendosi. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dalle prime info ...Le tragedie si sono svolte in due zone diverse del Paese, ma in entrambi i casi si tratta di femminicidi. La vicenda di Torino. Dramma questa mattina a Carmagnola (Torino). La vicenda di Aprilia. Omic ...