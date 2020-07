"No licenziamenti fino a dicembre O anche noi in piazza in autunno" (Di venerdì 17 luglio 2020) "Sono d'accordo con i timori del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sul rischio di probabili disordini sociali in autunno. La temperatura è alta, perché il disagio e le disuguaglianze nell'ultimo periodo sono aumentati. Il Governo deve garantire velocemente la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti fino a dicembre. Poi deve far partire un piano di investimenti infrastrutturali che dia la sensazione e la certezza che il Paese sta per ripartire. Lo dice ad Affari Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil che ha appena raccolto il testimone alla guida del terzo sindacato italiano da Carmelo Barbagallo. Bombardieri commenta i principali tavoli di crisi del Paese e lo scenario che, dopo Autostrade, vede una crescita dell'intervento dell'Stato ... Leggi su affaritaliani

